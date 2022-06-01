У моніторинговій місії ООН стурбовані звільненням Денісової

Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена

Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу

Звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової за нещодавно прийнятим законом суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні. Про це йдеться в заяві моніторингової місії ООН з прав людини.

«Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодування шкоди», – читаємо в заяві.

У моніторинговій місії додають, що міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами. Мовляв, у постанові, прийнятій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення Уповноваженої з прав людини.

«Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

31 травня, 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.