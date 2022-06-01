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    Подоляк відповів на заяви Кремля про напад Польщі

    Подоляк назвав заяви росіян про захоплення Польщею України &laquo;галюцинаціями&raquo; - Подоляк відповів на заяви Кремля про напад Польщі
    Подоляк назвав заяви росіян про захоплення Польщею України «галюцинаціями»
    фото з відкритих джерел

    Радник глави Офісу президента вважає, що російська політична еліта сама вірить у власну пропаганду

    Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про те, що Польща начебто починає захоплювати західну Україну, «класичними галюцинаціями» російських ЗМІ. Про це Подоляк написав у Твіттер.

    Зазначимо, Патрушев заявив, що візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва і заяви про те, що між країнами практично немає кордону, свідчить про нібито підготовку захоплення заходу України.

    «Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується «захопити захід України». Класичні галюцинації росЗМІ. Правда, безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру», – зазначив Подоляк.

    Нагадаємо, російські офіційні особи вже кілька тижнів поширюють фейки про нібито плани Польщі захопити Україну. Як заявили в РНБО, це робиться для того, щоб зіштовхнути Україну і Польщу.

    Теги: росія окупанти Польща РНБО пропаганда війна напад Україна окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк відповів на заяви Кремля про напад Польщі