Влада Одеси змінює формат оборони міста (відео)

Демонтаж конструкцій передбачає зміну формату оборони обласного центру

Комунальні служби Одеси почали розбирати блокпости та інші фортифікаційні споруди на вулицях міста. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

Розбір фортифікаційних споруд у центральній частині Одеси стартував у вівторок, 31 травня.

Труханов зазначив, що комунальні служби почали демонтувати конструкції на вулицях міста, які були встановлені після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.

Мер Одеси запевнив мешканців міста, що розбір фортифікаційних споруд є зміною формату оборони обласного центру. Геннадій Труханов також пояснив демонтування конструкцій необхідністю відновлення інфраструктури, щоб місто в умовах війни продовжувало розвиватися.

«Сьогодні президент України Володимир Зеленський, український уряд чітко позначили, що нам необхідно відновлювати економіку. А отже, малий та середній бізнес мають працювати. Це не лише зарплати та робочі місця, а й наповнення бюджету», – продовжив Труханов у відеозверненні до громадян.

Чиновник також закликав мешканців міста вірити у Збройні сили України та перемогу над російськими окупантами, докладаючи всіх зусиль для її наближення.

До слова, у ніч на 30 травня та на світанку росіяни завдали по Одещині два ракетних удари. Одну ракету збито силами протиповітряної оборони.