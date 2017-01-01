У Москві 59-річну вчительку звільнили через стриптиз у класі

Вчителька задирала блузку і показувала учням голі груди, зазначає керівництво шоли

59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю». Нібито вона задирала блузку і показувала учням голі груди. Сама вчителька це всіляко заперечує, пояснюючи наклеп



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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости У Москві літню вчительку звільнили за «стриптиз»

Вчителька задирала блузку і показувала учням голі груди, зазначає керівництво шоли

59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю».

Нібито вона задирала блузку і показувала учням голі груди. Сама вчителька це всіляко заперечує, пояснюючи наклеп помстою з боку школи.

«Це взагалі нісенітниця якась: пару років тому я робила операцію на ногах і з тих пір завжди ходжу з паличкою у руках і ношу штани! Де вже тут маніпулювати з одягом! Та й навіщо?!», – обурилася вона.

За її словами, конфлікт з керівництвом навчального закладу, де вона пропрацювала шість років, почався після того, як директор зобов’язав вчителів «цілий день невідлучно чергувати».

Викладачів обмежили не тільки в одноразовому прийомі їжі, але і походах до туалету. Колядова повідомила про порушення трудових прав у департамент освіти міста.

У відповідь адміністрація школи знизила педагогічне навантаження з 25 до 18 годин на тиждень, відповідно, урізавши зарплату. Колядова звернулася до суду і виграла справу: школу зобов’язали виплатити їй 95 незаконно утриманих тисяч рублів.