У Москві 59-річну вчительку звільнили через стриптиз у класі
- 21 Грудня, 05:34
-
Розсилка
Вчителька задирала блузку і показувала учням голі груди, зазначає керівництво шоли
59-річну Світлану Колядова, вчительку географії c 37-річним педагогічним стажем, звільнили з московської школи за нібито показаний на уроці стриптиз – «аморальний проступок, несумісний з педагогічною діяльністю».
Нібито вона задирала блузку і показувала учням голі груди. Сама вчителька це всіляко заперечує, пояснюючи наклеп помстою з боку школи.
«Це взагалі нісенітниця якась: пару років тому я робила операцію на ногах і з тих пір завжди ходжу з паличкою у руках і ношу штани! Де вже тут маніпулювати з одягом! Та й навіщо?!», – обурилася вона.
За її словами, конфлікт з керівництвом навчального закладу, де вона пропрацювала шість років, почався після того, як директор зобов’язав вчителів «цілий день невідлучно чергувати».
Викладачів обмежили не тільки в одноразовому прийомі їжі, але і походах до туалету. Колядова повідомила про порушення трудових прав у департамент освіти міста.
У відповідь адміністрація школи знизила педагогічне навантаження з 25 до 18 годин на тиждень, відповідно, урізавши зарплату. Колядова звернулася до суду і виграла справу: школу зобов’язали виплатити їй 95 незаконно утриманих тисяч рублів.