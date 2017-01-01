У Москві побудують найбільший у Європі цвинтар

Цвинтар зведуть на території, яка призначалася для сміттєвого полігону

У Москві побудують цвинтар, який стане найбільшим в Європі. Площа меморіального комплексу, за деякими даними, складе майже 6 квадратних кілометрів. Рекордне за своїм розміром кладовище з поетичною назвою «Білі берізки» побудують в 40 кілометрах на південь від МКАД, в Троїцькому окрузі - це територія колишнього Підмосков'я, приєднана до



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Раніше найбільшим у Європі кладовищем теж було московське – Хованське

Цвинтар зведуть на території, яка призначалася для сміттєвого полігону

У Москві побудують цвинтар, який стане найбільшим в Європі. Площа меморіального комплексу, за деякими даними, складе майже 6 квадратних кілометрів.

Рекордне за своїм розміром кладовище з поетичною назвою «Білі берізки» побудують в 40 кілометрах на південь від МКАД, в Троїцькому окрузі - це територія колишнього Підмосков'я, приєднана до міста 5 років тому. Як стало відомо «РБК», в затверджену недавно інвестиційну програму, розраховану до 2020 року, мерія Москви включила зведення «сучасного крематорію» і нового меморіального комплексу.

Обійдеться бюджету весь цей об'єкт майже в два мільярди рублів (460 мільйонів гривень). Санітарно-епідеміологічний висновок про придатність використання земельної ділянки поблизу села Овечкін має бути готовий до кінця року. Офіційно кількість місць для поховання чиновники не називають. Раніше, до речі, цей майданчик розраховували використовувати для будівництва сміттєвого полігону.

Зараз найбільшим кладовищем в Москві і Європі залишається Хованське - на південному заході російської столиці. Його площа становить майже два квадратних кілометри.

Джерело: Эхо Москвы