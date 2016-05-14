У Москві поліцейський збив чоловіка на смерть

Поліція почала перевірку за фактом події

Поліцейський з Нової Москви збив на смерть чоловіка, який перебігав проїжджу частину Московської кільцевої автомобільної дороги. Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС по Москві. Подія трапилася ввечері в середу, 4 січня, на 41-му км МКАД. Поліцейський, який в цей час був не на службі, на автомобілі Mazda скоїв наїзд на чоловіка.



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Поліція почала перевірку за фактом події

Поліцейський з Нової Москви збив на смерть чоловіка, який перебігав проїжджу частину Московської кільцевої автомобільної дороги. Про це повідомляє прес-служба головного управління МВС по Москві.

Подія трапилася ввечері в середу, 4 січня, на 41-му км МКАД. Поліцейський, який в цей час був не на службі, на автомобілі Mazda скоїв наїзд на чоловіка. За даними поліції, пішохід перебігав проїжджу частину МКАД в невстановленому місці. 20-річний чоловік загинув від отриманих травм.

За кермом Mazda перебував поліцейський-водій міжмуніципального відділу МВС «Троїцький». У момент скоєння ДТП він був тверезий, розповіли в прес-службі поліції.

Джерело «Московського комсомольця» в правоохоронних органах розповіло, що загиблим виявився громадянин Таджикистану. Він уточнив, що поліцейському 26 років. За інформацією співрозмовника видання, ДТП сталося на разворотній естакаді з зовнішнього на внутрішнє кільце.

Поліція почала перевірку за фактом події.

Джерело: Дождь