У Москві помер ексголова Верховної Ради Криму, який підтримав російську окупацію

Дейч помер від Covid-19, хоча був щеплений російською вакциною

На 84 році життя помер кримський політик, колишній голова Верховної Ради АРК та ексдепутат Верховної Ради України Борис Дейч. Про це повідомляють кримські ЗМІ та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубааров.

За інформацією видання «Аргументы недели – Крым», Дейч помер вранці 7 лютого в одній із московських клінік, куди був доставлений із Криму після погіршення стану у зв'язку із захворюванням на Covid-19. Повідомляється, що Дейч був щеплений російською вакциною і зробив ревакцинацію.

Чубаров написав, що Дейч «так і пішов з тавром зрадника України».

Він нагадав, що Дейч у березні 2014 року публічно закликав інших і сам взяв участь у імітованому російськими окупантами «референдумі» у Криму. Згодом він відійшов від помітної публічної діяльності. Жив у окупованому РФ Криму.

«Я здійснив було спробу переконати його виїхати в третю країну і розповісти співробітникам правоохоронних служб України про відомі йому багато деталей і свідчення перших тижнів російського військового вторгнення в Крим, включаючи дані про російських політиків і діячів, які приїжджали до нього ті дні. Це було в той час, коли йшло слідство за втікачом Янурквичем», - розповів Чубаров.

Борис Дейч був українським політиком, народним депутатом України V, VI, VII скликань (2006-2014), до цього – головою Верховної Ради АРК (2002-2006, перший заступник з 1998 року). Дейч був членом Партії регіонів з 2001 року, членом політради партії. Нагороджений званням Герой України (2013).

Після окупації Криму Борис Дейч, обраний до парламенту України у 2012 році за одним із мажоритарних округів у Криму, голосував на «кримському референдумі» та восени 2014 року на російських виборах у Криму.