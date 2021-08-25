Кримські нардепи, що працюють з окупантами РФ, досі мають звання Героя України (список)

Депутати Верховної Ради намагалися спростити процедуру позбавлення державних нагород, проте безрезультатно

В окупованому Криму колишні українські чиновники, а нині колаборанти досі мають найвищі державні нагороди. Позбавити нагороди Герой України людину, яка працює проти Української держави, практично неможливо, йдеться в матеріалі Руху ЧЕСНО.

Так, низку високих держнагород України в тому числі й звання Герой України з врученням ордена Держави має депутат Верховної Ради Криму (1998-2006 рр.) та спікер (з 2002 по 2006 рік), тричі нардеп від Партії регіонів Борис Дейч. У 2010 році він голосував за ратифікацію угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України, а під час Революції Гідності підтримував антимайдан. Як народний депутат України 16 січня 2014 року Дейч голосував за «диктаторські закони», а під час незаконного референдуму в Криму колаборант закликав об'єднуватися з Росією.

З 2016 року на сайті президента України з'явилася петиція з вимогою позбавити Дейча звання Героя України. Звернення набрало лише 592 підписи і залишилося без розгляду.

Найвищу державну нагороду Герой України має депутат першого скликання ВРУ, згодом ректор Таврійського національного університету імені Вернадського Микола Багров (помер у квітні 2015 року). Він привітав окупацію Росією Кримського півострова.

Після окупації Криму Росією Таврійський національний університет імені Вернадського Кримським федеральним університетом, а Багров –президентом університету. Виступаючи на церемонії з нагороди підписання договору «про взаємодію» між КФУ і Російським інститутом стратегічних досліджень, Багров заявив про «нацизм та фашизм в Україні», який він «побачив» ще тоді, коли був першим керівником Верховної Ради АРК.

«Велике спасибі президентові Володимиру Путіну, який допоміг, повернення Криму було проведено блискуче», – сказав у своїй промові Багров.

Ексміністр оборони часів Януковича Павло Лебедєв теж має українські нагороди – медаль «За відзнаку у військовій службі» I ст. та звання «Заслужений економіст України».

Одним із 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей, є кримський нардеп Олександр Нечаєв. Він балотувався до парламенту 7 скликання від Партії регіонів, а у ВРУ 8 скликання від «Опозиційного блоку». Нечаєв є членом політради ОПЗЖ.

Звання заслуженого працівника місцевого самоврядування АРК з 2008 року має нардеп першого скликання ВРУ Сергій Цеков, який був керівником «Русской общины Крыма» та першим віце-спікером кримського парламенту. Цеков став першим членом Ради федерації РФ від окупаційної влади Криму. Його також називають одним із «хрещених батьків» політики Сергія Аксьонова, адже саме він під час першого засідання в уже захопленому російськими окупантами будівлі Верховної ради АРК запропонував депутатам підтримати кандидатуру свого протеже на посаду керівника кримського уряду, як узгоджену з Путіним.

Зауважимо, що звання Герой України надає низку пільг і надбавку до пенсії. Ці привілеї РФ формально залишила для українських колаборантів з найвищою державною нагородою.

Процедура позбавлення державних нагород України регламентована ст. 16 Закону України «Про державні нагороди України», згідно з якою президент може позбавити державних нагород лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Депутати Верховної Ради України намагалися спростити цей механізм, проте законопроект відхилили. А отже, після нагородження Героями України довічно залишаються всі, хто отримав звання. Навіть колаборанти.

До слова, як заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Кримської платформи, в умовах російської окупації Кримський півострів перетворився на «порохову діжку», Москва втричі збільшила свою військову присутність у Криму.

Уряд зареєстрував у Верховній раді законопроєкт «Про державну політику перехідного режиму». Документ потрібен, щоб уніфікувати підходи до тимчасово окупованих територій, реінтегрувати їхніх жителів і сприяти подоланню наслідків російської агресії.

Тим часом Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України.