Москва більше не даватиме гроші кримським чиновникам?
Росія достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025 року
Рекорд за кількістю звільнених із посад чиновників встановив анексований Крим. Минулого року свої крісла втратили або залишили за власним бажанням два десятки топ-чиновників півострова.
Через це Росія навіть достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025 року.
Згідно з цією програмою гроші з російського бюджету йшли на півострів. І саме з нею пов'язано більшість відставок.
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Джерело: Крим.Реалії