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    Москва більше не даватиме гроші кримським чиновникам?

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    Анексований Крим минулого року встановив&nbsp;рекорд за кількістю звільнених із посад чиновників - Москва більше не даватиме гроші кримським чиновникам?
    Анексований Крим минулого року встановив рекорд за кількістю звільнених із посад чиновників

    Росія достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025 року

    Рекорд за кількістю звільнених із посад чиновників встановив анексований Крим. Минулого року свої крісла втратили або залишили за власним бажанням два десятки топ-чиновників півострова.

    Через це Росія навіть достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025 року.

    Згідно з цією програмою гроші з російського бюджету йшли на півострів. І саме з нею пов'язано більшість відставок.

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    Джерело: Крим.Реалії

    Теги: Крим Росія корупція
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    Москва більше не даватиме гроші кримським чиновникам?