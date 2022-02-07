Москва більше не даватиме гроші кримським чиновникам?

Анексований Крим минулого року встановив рекорд за кількістю звільнених із посад чиновників

Росія достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025 року

Рекорд за кількістю звільнених із посад чиновників встановив анексований Крим. Минулого року свої крісла втратили або залишили за власним бажанням два десятки топ-чиновників півострова.

Через це Росія навіть достроково згорнула федеральну програму соціально-економічного розвитку Криму, розраховану до 2025 року.

Згідно з цією програмою гроші з російського бюджету йшли на півострів. І саме з нею пов'язано більшість відставок.

Читайте також:

Джерело: Крим.Реалії