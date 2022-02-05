Польща пояснила, чому висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру

«Особистість Джемілєва нагадує, наскільки небезпечною може бути РФ»

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв давно заслужив Нобелівську премію миру. Про це заявила віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська, яка стала ініціаторкою висунення Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру цього року, пише «Укрінформ».

«Я глибоко переконана, що Мустафа Джемілєв у нинішній геополітичній ситуації особливо заслуговує на Нобелівську премію миру. Тому я вирішила особисто подати його кандидатуру до Нобелівського комітету», – сказала Госєвська.

За її словами, це також закликали зробити численні польські організації, які співпрацювали з кримськими татарами, підтримуючи їхнє прагнення до свободи ще за часів СРСР.

Як підкреслила Госєвська, біографію Джемілєва і його діяльність слід оцінити належним чином. Ще в юності він боровся за права свого народу, який зазнав вигнання, причому робив це мирним шляхом, не вдаючись до насильства та терору. І за це неодноразово переслідувався, перебував в ув'язненні.

Польська політикиня зазначила, що після повернення на батьківщину Джемілєв став лідером кримськотатарського народу і продовжує відстоювати його права в умовах окупації Криму Росією.

«На мою думку, висунення кандидатури Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру мало відбутися значно раніше. Однак зараз особливий період: той самий агресор, тобто Володимир Путін, який окупував Крим, погрожує напасти на Україну, загрожує Європі. Особистість Джемілєва нагадує нам усім, також Західній Європі та світові, наскільки небезпечною може бути Російська Федерація, яка постійно намагається відновити свій колишній вплив і відібрати свободу народів заради відбудови імперії», – підкреслила віцемаршалок нижньої палати польського парламенту.

На її переконання, світ повинен дізнатися про історію кримських татар і їхню боротьбу.

«Мустафа Джемілєв є постаттю, яка чудово може виконати це завдання», – резюмувала Госєвська.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру. Лідер кримськотатарського народу уже вчетверте претендує на нагороду.