Офіцери РФ вимагають відставки Путіна через Україну

На думку Івашова, єдиною загрозою для існування Росії є деградація її внутрішнього життя. Зовнішні ж загрози «не є нині критичними»

Російський генерал виступив проти війни

Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів» (ЗОЗ), оприлюднив звернення до президента та громадян РФ.

Можлива війна Росії з Україною принесе людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Тому президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.

У підготовці такої війни він звинуватив керівництво Росії та президента Володимира Путіна, якого закликав піти у відставку.

На думку Івашова, «раніше Росія (СРСР) вела вимушені (справедливі) війни, і, як правило, коли іншого виходу не залишалося, коли життєво важливі інтереси держави та суспільства опинялися під загрозою». Однак зараз, як пише генерал, єдиною загрозою для існування Росії є деградація її внутрішнього життя. Зовнішні ж загрози «не є нині критичними».

«Зберігається загалом стратегічна стабільність, ядерна зброя перебуває під надійним контролем, угруповання сил НАТО не нарощуються, загрозливої активності не виявляють», – пише Івашов.

За словами автора звернення, ситуація, що нагнітається навколо України, носить штучний, корисливий характер для деяких внутрішніх сил у РФ.

Щоб Україна залишилася дружнім сусідом для Росії, необхідно було показати їй привабливість російської моделі держави та системи влади. Але РФ такою не стала, її модель розвитку та зовнішньополітичний механізм міжнародного співробітництва відштовхують практично всіх сусідів, вважає генерал Івашов.

Окупація Росією Криму та Севастополя та невизнання їх російськими з боку міжнародної спільноти «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики і непривабливість внутрішньої», продовжує глава ЗОЗ. А спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити «полюбити» РФ та її керівництво, є безглуздими і вкрай небезпечними, продовжує генерал-полковник.

На його думку, застосування військової сили проти України:

поставить під запитання існування самої Росії як держави;

назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами;

призведе до тисяч (десятків тисяч) загиблих молодих хлопців, що позначиться на демографічній ситуації в Україні та РФ.

За словами Івашова, російські війська зіткнуться не лише із ЗСУ, а й військовослужбовцями та технікою багатьох країн НАТО, а держави-члени альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну.

Він також припустив, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано звільняти Крим та Севастополь і, можливо, вторгнутися на Кавказ.

«Росію буде занесено в категорію країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладено найважчими санкціями, вона перетвориться на ізгоя світової спільноти і буде позбавлена статусу незалежної держави», – вважає голова ЗОЗ.

На думку російських офіцерів, керівництво РФ розуміє, що не здатне вивести країну із системної кризи, адже це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні.

«За підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни», – йдеться у зверненні.

Офіцери вважають, що розв'язана проти України війна має утримати антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Вони зажадали від Путіна відмовитись від злочинної політики провокування війни і піти у відставку.

Члени ЗОЗ звернулися до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадян РФ з проханням активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили.

Нагадаємо, Великобританія вважає, що заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві.

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