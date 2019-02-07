У Москві припинить роботу Служба громадянства та імміграції США



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Деякі послуги, які раніше USCIS надавала особам, які проживають в Росії, візьме на себе посольство США в Москві

Причиною закриття офісу називається «значне скорочення обсягів роботи»

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) у березні закриє свій офіс в Москві.

Як повідомляє прес-служба відомства, 28 лютого - останній день, коли відділення буде відкрито для прийому заяв на отримання американської імміграційної візи.

Причиною закриття офісу називається «значне скорочення обсягів роботи».

Зазначається, що деякі послуги, які раніше USCIS надавала особам, які проживають в Росії, візьме на себе посольство США в Москві, однак про які саме послуги йдеться - відомство не уточнює.

Відомо, що після 29 березня з питань отримання американського громадянства та імміграції росіяни зможуть звертатися до відділення USCIS в Афінах.

Служба громадянства та імміграції США входить до складу Департаменту внутрішньої безпеки країни і покликана допомагати в отриманні послуг, пов'язаних з постійним проживанням в Сполучених Штатах Америки. Вона також перевіряє дані потенційних мігрантів, які претендують на притулок. Служба має 223 офіси по всьому світу.

Джерело: Радио Свобода