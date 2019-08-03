У Москві розпочинається неузгоджена акція протесту. До локації стягнули силовиків



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Сьогоднішня акція, на відміну від попередніх, заявлена не як збори в конкретному місці (в минулий раз людей звали до мерії), а як прогулянка по Бульварному кільцю

У Москві 3 серпня пройде нова акція проти недопуску незалежних кандидатів на вибори депутатів Мосміськдуми. Про це повідомляє телеканал «Дождь», фонд «Відкрита Росія» та інші опозиційні та незалежні ЗМІ РФ. Акція не узгоджена.

Лібертаріанська партія намагалася домовитися з мерією про мітинг в центрі, але влада Москви були згодна лише на проспект Сахарова, який став традиційним місцем узгоджених протестів. Після невдалих переговорів один з лідерів лібертаріанців Михайло Свєтов був затриманий і відправлений під адміністративний арешт.

Після того, як акцію не вдалося узгодити, одна з кандидаток в депутати Мосміськдуми — Любов Соболь закликала влаштувати мирну ходу по Бульварному кільцю Москви.

Муніципальні депутати, в свою чергу, подали заявку на серію пікетів на Бульварному кільці. Влада пікети не погодила, заявивши, що були порушені терміни подачі повідомлення. Поліція і прокуратура неодноразово попередили про незаконність акції 3 серпня. Попередження, зокрема, було винесено Соболь.

Сьогоднішня акція, на відміну від попередніх, заявлена не як збори в конкретному місці (в минулий раз людей звали до мерії), а як прогулянка по Бульварному кільцю. Це значна територія — практично весь центр Москви.

Варто додати, що через неузгоджену акцію влада Москви пропонує компаніям припинити роботу на добу.