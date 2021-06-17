У Москві занепокоєні можливим вступом України в НАТО

Пєсков: «це насправді є червоною лінією для нас»

Кремль заявив, що членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Москви і що його хвилює розмова про те, що Києву може бути наданий План дій щодо членства. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє Reuters.

«Це те, за чим ми спостерігаємо дуже уважно, і це насправді є червоною лінією для нас – щодо перспективи вступу України в НАТО. Звичайно, це викликає наші занепокоєння», – сказав Пєсков наступного дня після переговорів Джо Байдена і Владіміра Путіна у Женеві.

Президент України Володимир Зеленський заявив у понеділок, що хоче почути чітке «так» чи «ні» від Байдена щодо надання Україні плану вступу до НАТО. Байден заявив, що Україні спершу потрібно викорінити корупцію та виконати інші критерії.

Раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів для Російської Федерації. За його словами, це – не лише підтвердження майбутнього членства України в Альянсі та надання ПДЧ на цьому шляху.

Тим часом, у Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО.