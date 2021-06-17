Провальна зустріч Байдена і Путіна в Женеві. Психологічний аналіз

Байден і Путін, які тримали в напрузі експертне середовище, нарешті зійшлися в Женеві

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Традиционно проведен психологический разбор встречи.

Начнем с контекста

Контекст встречи определялся несколькими важными факторами.

Накалившиеся отношения между США и РФ давно характеризуются взаимными демаршами и это накладывает отпечаток на характер встречи. Множество противоречий между странами, между их способами управления своими народами, сам характер и инструментарий влияния на окружающий мир – все это различается кардинально.

То есть базовые позиции двух стран и двух лидеров крайне противоположные.

Предыдущий хозяин овального кабинета славился своим благорасположением лично к Владимиру Путину и на его фоне Джо Байден выглядит откровенным ястребом. Что также не прибавляет мирного контекста в будущую встречу.

И вишенкой на торте послужил эпизод с интервью Джо Байдена.

Байден назвал Путина убийцей. А Путин в ответ на это сослался на детскую поговорку … и так далее. Характер взаимоотношений двух лидеров частично был обусловлен провокацией американского журналиста, на которую повелся «опытный» политик Джо Байден, испортив таким образом формальное переговорное пространство неосторожным высказыванием.

Итак, контекст встречи располагает к активному противостоянию, которое обусловлено и стратегическими и тактическими и эмоциональными причинами.

Встреча

Важнейшая часть для психологического анализа и его невербальной части – это первый физический контакт между сторонами переговоров. Функцию контакта чаще всего выполняет рукопожатие и эту часть взаимодействия следует рассматривать по миллисекундам.

От того как взаимодействуют игроки переговорного процесса во время рукопожатия можно делать выводы как распределены роли, как воспринимают свои позиции стороны переговоров, кто ощущает свое доминирование, а кто уже приготовился к подчиненной позиции.

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Важно отметить, что Байден действительно демонстрировал признаки доминирования. Он первым проинициировал рукопожатие, он вынудил Путина делать первым шаг навстречу и пройти большее расстояние, он сделал приглашающий жест в помещение, и он же первым развернулся к журналистам, чтобы приветственно помахать им рукой. Путин все это время повторял действия Байдена на невербальном уровне это означает признание чужого доминирования.

Правда нужно отметить и тот факт, что действия Байдена носили не до конца уверенный и однозначный характер. Он прервал свое движение к Путину, остановился на мгновение в ожидании ответной реакции от своего визави, не сформировал проникающих жест во время рукопожатия (похлопать по плечу или по спине, прикоснуться к локтю – это можно было расценивать как более уверенное доминирование), вошел в двери помещения практически одновременно с Путиным, хотя позиция доминанта требовала присутствия за спиной у своего оппонента по переговорам.

Эта несогласованность Байдена и торопливость Путина, с которой тот практически бросился пожимать Байдену руку, говорят о общей растерянности обоих президентов.

Финальная пресс-конференция

Раздельное выступление двух лидеров, только что участвовавших в переговорах, само по себе является тревожным сигналом. Если два мировых лидера выступают по отдельности, значит ключевые вопросы остались не решенными и мира с сотрудничеством в ближайшее время ожидать не придется.

На уровне невербальной коммуникации имеет значение не только как обустроен дипломатический протокол, но и то как ведут себя участники переговоров, насколько сходными или отличными является их эмоции, темп речи, общий характер месседжей.

Например по итогам длиннейшей минской встречи в феврале 2015 года Петр Порошенко вышел к журналистам подчеркнуто энергично и молодцевато, отвечал на вопросы бодро, был громогласен и активен. Путин при этом был спокоен и вальяжен, как сытый удав. Он никуда не спешил, отвечал мягко и спокойно. И на фоне излишне активного Порошенко выглядел абсолютно спокойным и не суетливым.

Путин

Владимир Владимирович вошел в пространство финальной пресс-конференции четко, энергично, сразу захватил инициативу по информированию присутствующих, очертив, таким образом, лини взаимодействия с публикой.

Его аргументы звучали безапелляционно и самоуверенно. Он не оправдывался, а давил своей точкой зрения. Он демонстрировал гнев, возмущение, негодование. В общем был сконцентрирован на эмоциях, требующих энергии и мобилизации.

Жестикуляция была активной и разнообразной. Путин уже известен своей манерой по разному вести себя в разных ситуациях. Видно, что итогами данной конференции он доволен. Он находился в эмоциональном, активном состоянии, был исполнен энергией, открыто и активно коммуницировал с прессой, часто использовал наклон в сторону журналистов, которые задавали вопросы. Такой символической наклон говорит о говтоности к сокращению дистанции, а значит о готовности вступать в «плотный» контакт, парировать и аргументировать.

То есть Путин по итогам переговоров находился в энергичной, боевом настроении.

Байден.

Байден говорит не о том, что он сделал по итогам переговоров, а о том, что он делал во время их. Это вербальное значение внутреннего ощущения проигрыша. Это самооправдание. Он говорил о правах человека, о узниках совести, о Белорусии, о свободных СМИ, детально рассказал о процессе общения. Но Путин его не услышал и взаимопонимание не установлено.

В личностном плане это означает, что свой персональный акцент в этой встрече Байден делал на попытку переубедить Путина и сейчас он оправдывается за то, что это попытка не удалась.

Жесты носили медлительный, размеренный характер. Полностью отсутствует тонус жестикуляции. Так себя ведут люди уставшие, пожилые или уставшие и пожилые одновременно.

А желание снять пиджак и старческая медлительность во время этого несложного движения выдает в Байдене человека утомленного и жизнью, и самой процедурой переговоров. 10 лет разницы с Путиным в таком возрасте имеют огромное значение и жизненных сил у Байдена могло просто не хватить на сложные и продолжительные переговоры.

Очень много жестов, камуфлирующих эмблему незнания. Он разводит руками, иногда прячет руки в карманы, меняет вектор направления тела. Это признак растерянности.

А еще досада и печаль. Не самый продуктивный эмоциональный настрой для лидера такой державы.

Выводы

Байден лишь играет крепкого и опытного старикана. По факту к нему относится лишь характеристика старого, а не энергичного человека. Его переговорная стратегия, очевидно, проиграла устойчивой агрессивной путинской позиции и теперь Байден выглядит растерянным и дезорганизованным.

Вербальная коммуникация с Путиным строилась вокруг прав человека и общечеловеческих ценностей, которые априори не являются для Путина чувствительными зонами. Можно сказать, что американская дипломатическая авиация бомбила не туда. Странно угрожать обвинением в недемократичности человеку, который не считается с этими ценностями. Бесполезно взывать к ценности жизней россиян человеку, который использует этих самых россиян как заложников.

Путин вел себя сдержанно и осторожно в начале и откровенно агрессивно в финале. Очевидно это изменение манеры поведения возникло в результате того, как проходила сама конференция. Путин продолжает играть «защищающуюся» сторону, чрезмерная агрессия которой обусловлена «несправедливыми» нападками Запада.

Вся риторика Путина строится вокруг агрессивного противостояния. И умиротворяющая стратегия Байдена тут не сработала, так как обесценивается самим характером восприятия агрессивного оппонента.

В сухом остатке психологическое противостояние двух лидеров продолжится, так как никакие общие точки соприкосновения и взаимопонимания не были продемонстрированы ни одной из сторон. Позиция мудрого умиротворяющего Взрослого, сыгранная Байденом, разбилась об агрессивную подростковую дихотомическую картину мира Путина (бунтующего Ребенка), в которой он лично (ну и вся Россия-матушка, естественно) снова как во времена его молодости окружена врагами и наймитами.

Путин продолжает отыгрывать свой персональный жизненный сценарий, надеясь переиграть пьесу по своему. И прошедшая встреча, судя по агрессивной и самоуверенной манере отвечать на вопросы, лишь утвердила Путина в собственной правоте и верности выбранного пути. Тем более, что Байдена после этих переговоров он уже не боится.

Джо больше не фактор сдерживания.

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