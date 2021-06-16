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    В Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО

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    В Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО
    Фото: з відкритих джерел

    Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

    Москва звернула увагу на те, що президент США Джо Байден допустив гіпотетичну можливість вступу України в НАТО. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков в ефірі «Первого канала», повідомляє російське державне агентство ТАСС.

    «Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО», – сказав він.

    Пєсков заявив, що це нова позиція, яка раніше не звучала.

    «Раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на неї увагу», – сказав він.

    Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

    Президент США Джо Байден після саміту НАТО у Брюсселі 14 червня заявив, що Україні необхідно подолати корупцію і провести низку реформ на шляху до членства в НАТО.

    Тим часом, президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США. Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле. Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.

    Раніше Кремль озвучив теми переговорів Путіна й Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав «жорсткий сигнал» Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах – «ширшому і вужчому».

    До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

    Теги: США Джозеф Байден НАТО саміт Путін
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    В Кремлі прокоментували заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО