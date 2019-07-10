У Москві затримали учасників акції на підтримку кримських татар



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Акція у Москві, 10 липня Фото: facebook.com/krylenkova

Активісти вимагали від російської влади припинити репресії в окупованому Криму

У Москві на Червоній площі затримано сімох учасників акції на підтримку кримських татар.

Про це 10 липня повідомляє кореспондент Бі-бі-сі з місця подій.

Всього в акції взяли участь близько 20-30 чоловік, які тримали плакати, вимагаючи від російської влади припинити репресії в окупованому Криму.

Протест проходив напередодні розгляду скарги на одну зі справ, заведених щодо кримських татар у зв'язку з їх нібито членством в організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною і заборонена.

Розгляд скарги Верховним судом Росії запланований на 11 липня.

Як відомо, у грудні 2018 року Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону виніс вирок чотирьом фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір». Енвер Мамутов отримав 17 років колонії суворого режиму, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов - по дев'ять років колонії суворого режиму.