У Москві знайшли мертвим генерал-майора ФСБ



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За даними російських ЗМІ, загиблим виявився генерал-майор ФСБ Сергій Соколов, який раніше був співробітником 10-го відділу КДБ Росії

В Росії генерал-майора ФСБ знайшли мертвим в квартирі у Москві.

Як повідомило ТАСС джерело в правоохоронних органах, слідів насильницької смерті не виявлено.

«В одній з квартир на півночі Москви знайдено тіло генерал-майора ФСБ. Недалеко від нього було пенсійне посвідчення ФСБ. За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті не виявлено. Чоловік помер сам, кримінальної складової немає», - сказав співрозмовник.

За його словами, слідчі встановлюють причину смерті чоловіка.

За даними російських ЗМІ, загиблим виявився генерал-майор ФСБ Сергій Соколов, який раніше був співробітником 10-го відділу КДБ Росії, що займався контрабандою і незаконними валютними операціями.

Раніше повідомлялося, що російський політтехнолог і колишній медіаменеджер Ігор Малашенко був знайдений мертвим в Іспанії.

Малашенку було 64 роки. За деякими даними, він наклав на себе руки.

Пізніше головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов повідомив, що результати повної токсикологічної експертизи тіла Малашенка не дають підстав для будь-яких підозр щодо обставин його смерті.