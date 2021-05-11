В Україні можуть запровадити Covid-сертифікати. Що вони даватимуть українцям

За добу 10 травня в Україні щеплено проти Covid-19 - 2194 людини

Шмигаль пояснив, які «бонуси» чекають вакциноване населення

В Україні планують запустити Covid-19-сертифікати. Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які «бонуси» будуть для вакцинованих українців. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю для «РБК-Україна».

За його словами, в Україні є міста і містечка, які можуть провакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст.

«Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана «зелена зона», куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі», – сказав він.

Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні.

865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Шмигаль розповів, скільки часу українцям ще боротися з Covid-19.