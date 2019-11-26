  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МВФ прокоментували роботу місії в Україні

    • Розсилка
    <p>Місія МВФ відвідала Київ минулого тижня</p> - У МВФ прокоментували роботу місії в Україні

    Місія МВФ відвідала Київ минулого тижня

    Переговори триватимуть в найближчі тижні

    Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час візиту до Києва минулого тижня досягла значного прогресу в обговоренні нової програми з Україною.

    Про це йдеться в заяві глави місії Рона ван Рудена у понеділок, 25 листопада.

    Як наголошується, співробітники МВФ провели конструктивні і продуктивні дискусії з українською владою і дали їм високу оцінку за значний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні реформ, і продовження розумної економічної політики.

    «Місія досягла значного подальшого прогресу в обговоренні політики та реформ, які можуть лежати в основі нової програми, яку підтримує МВФ, включаючи грошово-кредитну, фіскальну і фінансову політику, а також реформ, спрямованих на поліпшення ділового середовища, зміцнення верховенства закону і прискорення економічного зростання», - зазначив ван Руден.

    У заяві також йдеться, що переговори триватимуть в найближчі тижні.

    Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

    Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

    МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

    До слова, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована. 

    МВФ кредит економіка гроші політика фінансування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ