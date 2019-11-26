У МВФ прокоментували роботу місії в Україні



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Місія МВФ відвідала Київ минулого тижня

Переговори триватимуть в найближчі тижні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час візиту до Києва минулого тижня досягла значного прогресу в обговоренні нової програми з Україною.

Про це йдеться в заяві глави місії Рона ван Рудена у понеділок, 25 листопада.

Як наголошується, співробітники МВФ провели конструктивні і продуктивні дискусії з українською владою і дали їм високу оцінку за значний прогрес, досягнутий за останні кілька місяців у просуванні реформ, і продовження розумної економічної політики.

«Місія досягла значного подальшого прогресу в обговоренні політики та реформ, які можуть лежати в основі нової програми, яку підтримує МВФ, включаючи грошово-кредитну, фіскальну і фінансову політику, а також реформ, спрямованих на поліпшення ділового середовища, зміцнення верховенства закону і прискорення економічного зростання», - зазначив ван Руден.

У заяві також йдеться, що переговори триватимуть в найближчі тижні.

Раніше у Зеленського запевняли, що провели конструктивні перемовини з МВФ.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 14 листопада розпочала свою роботу в Києві.

МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування (EFF), розраховану на три роки.

До слова, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Міністерством фінансів, ніяк не обґрунтована.