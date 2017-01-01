У МЗС Франції не підтримали ініціативу Порошенка про зміну формату СЦКК

Порошенко заявив, що виступає за залучення до складу СЦКК представників Німеччини й Франці

У Міністерстві закордонних справ Франції вважають, що обговорювати зміну формату Спільного центру з контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі передчасно, передає прес-служба посольства Франції в Україні. 20 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за залучення до складу СЦКК представників



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Петро Порошенко

Порошенко заявив, що виступає за залучення до складу СЦКК представників Німеччини й Франці

У Міністерстві закордонних справ Франції вважають, що обговорювати зміну формату Спільного центру з контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі передчасно, передає прес-служба посольства Франції в Україні.

20 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за залучення до складу СЦКК представників Німеччини й Франції.

«Франція висловлює жаль з приводу виведення російських представників зі спільного контрольно-координаційного центру припинення вогню на Донбасі і звернулася вчора з закликом до російської влади переглянути це рішення. Передчасно розглядати питання про внесення змін до цього спільного механізму, який має на меті уможливити координовану роботу російських та українських військових для закріплення припинення вогню та підтримки місії ОБСЄ в Україні», – заявили в МЗС.

У відомстві додали, що Франція та Німеччина «рішуче продовжують докладати зусилля у «нормандському форматі» для мирного врегулювання конфлікту».

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну обстановку».

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

Як відомо, Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.

Центр почав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області.

З квітня 2015 року українська та російська сторони почали вести окремі журнали випадків порушення режиму припинення вогню.

Учасники СЦКК зокрема домовляються зі сторонами про режим припинення вогню та допомагають гарантувати безпеку спостережній місії ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.