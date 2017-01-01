У МЗС Люксембургу назвали умови розміщення миротворців на Донбасі

Реальність місії миротворців ООН на сході України залежить від того, як зможуть домовитися щодо неї в Раді безпеки ООН, зазначив Ассельборн

Розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі можливе, але за умови, що її мета буде однією для всіх, а саме: припинити бойові дії, відвести військову техніку і відновити контроль на кордоні, заявив у Брюсселі голова зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн. Він сказав про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ



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Жан Ассельборн

Реальність місії миротворців ООН на сході України залежить від того, як зможуть домовитися щодо неї в Раді безпеки ООН, зазначив Ассельборн

Розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі можливе, але за умови, що її мета буде однією для всіх, а саме: припинити бойові дії, відвести військову техніку і відновити контроль на кордоні, заявив у Брюсселі голова зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн.

Він сказав про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, на якій буде присутній держсекретар США Рекс Тіллерсон.

«Гадаю, домовленість щодо «блакитних шоломів» на Донбасі є доволі можливою, якщо всі сторони розділятимуть одну мету розміщення цих миротворців. А саме: припинити бої, відвести важкі й інші озброєння та контролювати, що діється на українсько-російському кордоні, щоб не допускати нового надходження озброєнь. З огляду на це миротворча місія є дуже позитивною ідеєю», – заявив Жан Ассельборн.

Люксембурзький міністр також наголосив на тому, що реальність місії миротворців ООН на сході України залежить від того, як зможуть домовитися щодо неї в Раді безпеки ООН, де Росія є повноцінним членом.

Водночас, з боку ЄС, на думку Жана Ассельборна, має бути надана повна підтримка зусиллям спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

«Спеціальний представник США Волкер наразі там перебуває і гадаю, нам слід вітати його зусилля. З іншого боку, треба заохотити Росію зважитися на подальший прогрес щодо ідеї, яку президент Путін сам висунув. Треба це поглиблювати й досягти того, аби був відновлений контроль за кордоном», – заявив голова зовнішньополітичного відомства Люксембургу Жан Ассельборн.