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    У МЗС розповіли, як долатимуть вето РФ у Радбезі ООН

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    Павло Клімкін - У МЗС розповіли, як долатимуть вето РФ у Радбезі ООН
    Павло Клімкін

    Україну б задовольнило позбавлення Росії права голосу

    Україна намагатиметься застосовувати юридичні механізми для подолання ситуації із вето Російської Федерації у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    Клімкін зазначив, що те, що зараз відбувається навколо Ради безпеки ООН є порушенням усіх базових принципів організації.

    «Пам’ятаєте, коли ООН будувалася, всім було прекрасно зрозуміло, хто має відповідним чином докладатися до того, щоб був мир. Зараз Росія має право вето в Раді безпеки. Тобто ми навіть не можемо офіційно через структури ООН і через Раду безпеки визнати війну війною. Тому ми маємо цю ситуацію роздовбати. Це не так просто політично, але можна зробити іншими, в тому числі юридичними речами. Над цим ми працюємо», - зазначив Клімкін.

    З його слів, Україну би задовольнило хоча б позбавлення Росії права голосу.

    «Хоча б позбавлення Росії права голосу, і це б вже нас задовольнило», - заявив міністр, відповідаючи на запитання щодо складності виключення РФ із Радбезу ООН,

    Джерело: РБК-Україна

    МЗС Росія Павло Клімкін міністр ООН Україна
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