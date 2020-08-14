У МЗС України відреагували на слова Лукашенка про «організацію протестів» українцями



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Олександр Лукашенко заявив, що для «організації протестів» на територію республіки «понаїхали... з Польщі, Голландії, України»

Міністерство закордонних справ України обурене тим, що Лукашенко звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка щодо «організації протестів» у сусідній країні українцями.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

«МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв‘язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі», – йдеться в заяві.

У МЗС України зазначили, що такі заяви не мають жодних доказів.

«Тоді як докази в участі у терористичній діяльності 28 найманців ПВК «Вагнера», затриманих у Білорусі, є. І вони були детально викладені у запитах про видачу, які українська сторона направила до Мінську - щоб злочинці понесли справедливе покарання. Натомість «вагнерівці», з благословення білоруської влади, повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав», – резюмували в міністерстві.

Додамо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для «організації протестів» на територію республіки «понаїхали... з Польщі, Голландії, України».

Нагадаємо, влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та «очікує на позитивний результат».

Також 9 серпня стало відомо, що Лукашенко заявив, що у нього досягнута домовленість з російським колегою Володимиром Путіним з приводу 33 затриманих нещодавно у Мінську осіб.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера» не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

В коментарі «Главкому» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна звернулася до Білорусі з приводу видачі затриманих осіб.