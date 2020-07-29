Затримані у Білорусі бойовики належать до російського угрупування «ПВК Вагнера»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під Мінськом затримали 32 найманців

РФ загалом відправила у Білорусь 200 своїх бойовиків

Для дестабілізації ситуації у Білорусі, напередодні президентських виборів, Росія направила туди близько 200 найманців «ПВК Вагнера». І затримані під Мінськом 32 бойовики перебувають у складі цієї російської приватної військової компанії.

Про це повідомляє «Белта».

«Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії Вагнера. Крім того, ще одну особу виявлено і затримано на півдні країни», - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в правоохоронних органах, було отримано інформацію про прибуття на територію Білорусі більш як 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожний по невеликій ручній поклажі і на всіх - три великі важкі валізи, завантаження яких до транспортного засобу здійснювали кілька чоловіків.

Після прибуття в столицю в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів Мінська і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала до одного з санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі привернули до себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальні заклади не відвідували, трималися окремо, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію й оточення санаторію. Сьогодні вночі 32 особи силами групи «А» КДБ за підтримки ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одну особу виявлено і затримано на півдні країни. Стосовно вказаних осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка.

«Белта» повідомляє, що у розпорядження агенції потрапив список затриманих громадян Російської Федерації.

Як відомо, група «ПВК Вагнера» підтримується Росією і застосовується як недержавні суб'єкти як інструмент силового впливу на владу за кордоном.

Раніше правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».