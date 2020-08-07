Лукашенко назвав умову для екстрадиції в Україну «вагнерівців»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами президент Білорусі, «ніхто нікого не видає, поки не встановлять провину»

Білорусь видасть бойовиків «Вагнера» після надання Україною доказів їх провини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків «Вагнера»не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Він зазначив, що Білорусь діє в рамках міжнародної угоди з Росією та Україною, а екстрадиція росіян матиме місце тоді, коли буде сформована «чітка картина».

«Суть полягає в тому, що генпрокурори України, Білорусі і Росії в контакті, я і Зеленському про це сказав. Вони працюють над тим, щоб була чітка картина: ніхто нікого не видає, поки не встановлять провину. А країна, яка запитує, повинна довести провину цих людей. Що цей вбив цього, що стріляли і так далі», – заявив Лукашенко.

Говорячи в цілому про затримання росіян на території Білорусі, Лукашенко заявив, що «це не просто прикро, це неприпустимо і огидно, особливе якщо це відбувається з боку твоїх рідних друзів».

До цього Лукашенко заявляв, що готовий співпрацювати з Україною у питанні екстрадиції затриманих «вагнерівців».

Як відомо, Україна для екстрадиції «вагнерівців» повинна надіслати до Білорусі офіційний запит.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора України оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.