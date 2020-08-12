Україна продовжує переговори щодо екстрадиції «вагнерівців» із Білорусі – Кулеба



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Україна досі чекає на екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків - Кулеба

Переговори щодо екстрадиції затриманих у Білорусі військових ведуть генпрокурори двох країн

Українська сторона продовжує діалог із білоруськими колегами щодо екстрадиції російських бойовиків ПВК «Вагнера», затриманих під Мінськом у липні, та очікує на позитивний результат. Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Міністр зауважив, що саме по лінії Офісу генерального прокурора зараз відбуваються всі процеси, пов’язані з екстрадицією.

«Наскільки мені відомо, всі документи були оформлені і ведеться діалог із білоруськими колегами. Але наразі результат, що називається, очевидний – «вагнерівці» все ще не в Україні. Ми розуміємо, що зараз органи білоруської влади зайняті трохи іншими проблемами. Але ми все ж налаштовані і розраховуємо, що та конструктивна розмова, яка відбулась між президентом Зеленським і президентом Лукашенком напередодні виборів, де вони обговорили питання екстрадиції «вагнерівців» - ця розмова матиме для нас продовження у позитивному для нас ключі», - сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела телефонну розмову із генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір екстрадиції до України 28 осіб, серед яких 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.

Як повідомлялося, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер».

Як раніше писав «Главком», Лукашенко домовився з Путіним щодо 33 затриманих у Мінську осіб. За його словами, тему «бойовиків» вони обговорили в телефонній розмові і домовся «розібратися». Однак він підкреслив, що прокурори України і Росії не приїхали до Мінська працювати з затриманими росіянами, тому що їм «наплювати на цих хлопців».