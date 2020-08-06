Україна просить Білорусь про видачу «вагнерівців»



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У Білорусі взяли під варту затриманих бойовиків «Вагнера»

Україна має поіменний список затриманих у Мінську бойовиків

Україна вступила в діалог з Білоруссю щодо подальшої долі затриманих 29 липня у санаторії під Мінськом осіб. Про це під час брифінгу в МЗС повідомив міністр Дмитро Кулеба у відповідь на питання журналіста «Главкома».

За словами міністра, Україна має поіменний список усіх затриманих і встановила, хто є «чистим» громадянином України в цьому списку, а хто має декілька паспортів, російський і український.

Також встановлено, хто з них брав участь у збройному конфлікті на Донбасі, у складі російських, або незаконних збройних формувань. «Ми зробили запит про їх видачу Україні», - сказав Дмитро Кулеба.

Він також повідомив, що вчора, 5 серпня, відбулася розмова президентів Олександра Лукашенка і Володимира Зеленського. «Це було (обговорення долі затриманих) одне з центральних питань у переговорах», - додав глава МЗС.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків, які нібито належать до російської приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

1 серпня у Білорусі взяли під варту 33 затриманих бойовиків «Вагнера».

До слова, Офіс генпрокурора України оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Тим часом РФ вимагає якнайшвидше звільнити заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає «духу братських союзницьких відносин».

4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.