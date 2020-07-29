Білорусь заявила про затримання 32 іноземних найманців



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Раніше у Білорусі президент Лукашенко заявив, що підготовлені бойовики приватних військових компаній можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі

Бойовики належать приватній компанії, - повідомляє держагентство

У Білорусі вночі на середу, 29 липня, були затримані 32 іноземних бойовики. Про це повідомляє державне агентство БелТА.

«Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовики іноземної приватної військової компанії», - йдеться в повідомленні.

В агенції зазначили, що більше деталей повідомлять пізніше.

Речник Слідчого комітету Сергій Кабакович заявив білоруській редакції «Радіо Свобода», що детальна інформація «буде в офіційних каналах».

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що підготовлені бойовики приватних військових компаній можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі. Про це також говорив і державний секретар Ради безпеки Андрій Равков.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».