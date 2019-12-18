Росія остаточно програла «Укрнафті» суд за втрачені активи в Криму



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Укрнафта виграла міжнародний суд та стягне з Росії $44,45 млн за втрачені у Криму активи

12 квітня 2019 року Укрнафта виграла міжнародний арбітраж проти Росії, у якому домоглася стягнення з Росії $44,45 мільйона компенсації

Верховний суд Швейцарії не задовольнив апеляційну скаргу Росії на рішення міжнародного арбітражу, який присудив РФ виплатити «Укрнафті» 44,4 мільйони доларів компенсації за експропріацію майна компанії внаслідок анексії Криму.

Про це йдеться у прес-релізі «Укрнафти», оприлюдненому 18 грудня.

«Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву РФ про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ «Укрнафта». 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь «Укрнафти» понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій «Укрнафти» в Автономній Республіці Крим», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, швейцарський суд зобов'язав Росію виплатити «Укрнафті» 155 тисяч швейцарських франків (близько 155 тисяч доларів) судових витрат.

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року Укрнафта виграла міжнародний арбітраж проти Росії, у якому домоглася стягнення з Росії 44,45 мільйона доларів компенсації за втрату свого майна через анексію Криму. Росія це рішення оскаржила.

Зазначимо, що «Укрнафта» — напівдержавна видобувна компанія, частина акцій якої належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Раніше за позовами компаній Коломойського до міжнародних арбітражів проти Росії вже була низка позитивних рішень. Зокрема компанії вимагали отримати від Росії компенсацію за втрачені внаслідок анексії Криму активи.