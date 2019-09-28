У НАБУ заявили, що розслідування у справі Burisma не стосується сина Байдена



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НАБУ розслідує діяльність компанії Burisma Limited лише у 2010-2012 роках

Бюрю не розслідує діяльність компанії Burisma за період, коли до її правління увійшов син Джо Байдена Хантер

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена не є фігурантом у розслідуваннях відомства.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, відбулися лише у травні 2014 року, відтак не є і ніколи не були предметом розслідування НАБУ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що борю розслідує діяльність компанії лише у 2010-2012 роках, тобто НАБУ не розслідує діяльність компанії Burisma за період, коли до її правління увійшов син Джо Байдена Хантер.

«НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіциарним власником - ексміністр екології», - додали у пресслужба відомства.

До слова, вчора президент США Дональд Трамп оприлюднив передвиборчий ролик, в якому фігурують президент України Володимир Зеленський, ексглава держави Петро Порошенко і колишній віцепрезидент США Джо Байден з сином.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.