У Нацбанку пояснили, чому білорусам не продадуть українську філію «Сбербанку»
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Нацбанк наразі не бачить потенційного покупця на «Сбербанк»
Білоруський «Парітетбанк» не відповідає вимогам Національного банку для покупки української «дочки» «Сбербанку».
Про це повідомила перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми вже один раз відмовили заявнику, оскільки він не відповідав нашим вимогам... Там був цілий ряд пунктів, не тільки технічних. Подивіться на розмір капіталу і портфеля «Парітетбанку» і «Сбербанку», це одна з невідповідностей», - сказала вона.
За словами Рожкової, Нацбанк наразі не бачить потенційного покупця на «Сбербанк».
«Для міжнародних інститутів покупка утруднена через санкції, а серед приватних інвесторів я не бачила таких, які були б в змозі утримувати таку фінустанову. Адже це не маленький банк, і питання не тільки в тому, щоб його купити, але і в його подальшому розвитку. А для цього необхідний і досвід, і капітал, і можливість цей капітал при необхідності внести. Загалом, є багато «але», - пояснила вона.
Нагадаємо, «Паритетбанк» вже робив спробу купити «дочку» російського «Сбербанку».
У травні Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.
Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.
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