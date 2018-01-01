У Нацбанку розповіли, коли стабілізується гривня

Регулятор очікує, що гривня після січневого падіння стабілізується протягом року

Дію тимчасових чинників, що призвели до здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельовано протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту. Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, пише УНІАН. «Дію тимчасових чинників на початку року може



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Фото: РБК-Україна

Регулятор очікує, що гривня після січневого падіння стабілізується протягом року

Дію тимчасових чинників, що призвели до здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельовано протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.

Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, пише УНІАН.

«Дію тимчасових чинників на початку року може бути нівельовано протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних чинників, у тому числі зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було в 2017 році», - зазначив Чурій.

Раніше у Нацбанку розповіли, чому швидко зросли ціни.

Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.