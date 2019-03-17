У Нацполіції кажуть, що зарплата патрульного у Києві стартує від 13 тисяч гривень



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За словами Білошицького, найчастіше патрульні викривають злочини, пов’язані з вуличною злочинністю: крадіжки, грабежі, розбої

У містах-мільйонниках зарплата патрульного понад 12 тисяч гривень, в менших містах – понад 10 тисяч. У Києві – від 13 тисяч. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зауважив, що з боку керівництва патрульної поліції постійно здійснюються заходи щодо покращення умов для повноцінного виконання службових обов’язків, матеріального забезпечення патрульних та активного відпочинку в позаробочий час.

«Також зараз діє програма соціального забезпечення для поліцейських, яка була презентована минулого року міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та головою Національної поліції Сергієм Князєвим. Мотиваційний пакет для поліцейського частково стартував у листопаді 2018 року, а в повному обсязі – з 1 січня 2019 року. Програма містить чотири важливих компоненти: збільшення заробітної плати на 30%; введення додаткової оплати за оренду житла поліцейським; впровадження системи отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років; внесення через парламент законопроектів, які змінюють і захищають професійні права поліцейського», – пояснив Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції також розповів, яка нині плинність кадрів у патрульній поліції.

«Як у будь-якій структурі у нас є люди, які звільняються, є ті, які приходять. Ви знаєте, що у нас є Академія патрульної поліції, яка проводить підготовку. Багато наших кадрів переводяться до інших структур Національної поліції, люди стають оперативниками, слідчими. На момент відкриття останнього міста (де почала діяти патрульна поліція в Україні), а це був Маріуполь у 2016 році, наш штат налічував 10 тисяч поліцейських. Зараз наш штат 15,2 тисяч співробітників. У великих бізнес-структурах вважається нормальним відтік кадрів до 20% на рік. А у нас десь на рівні 9,5% за весь час, починаючи з 2015 року», - розказав Білошицький

Він також розповів, які найчастіше за все злочини викривають патрульні: це крадіжки, грабежі, розбої. «Тобто це вулична злочинність. Це також злочини, пов’язані з обігом наркотиків, викраденням автомобілів, підробка документів», – резюмував він.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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