У Нацполіції пояснили, чому довіра громадян до неї впала



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Фото: prm.ua

У 2015 році для усіх патрульних поліцейських була поставлена зависока планка, вважає Білошицький

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главкому» прокоментував нинішній доволі низький рівень довіри громадян до Національної поліції.

Зазначимо, що минулорічне соціологічне дослідження Центру імені Разумкова показало, що Патрульній поліції довіряє менше 50% опитаних, а Національній поліції навіть менше 40%. Білошицький пояснив ці не дуже високі цифри тим, що з самого початку запуску реформи, у 2015 році, для усіх патрульних поліцейських була поставлена зависока планка.

«Патрульна поліція стала новим етапом розвитку нашої країни, новим етапом розвитку правоохоронної системи. Саме у патрульну поліцію прийшли нові незаангажовані люди з народу, які горіли цією реформою і готові були змінювати країну. Кредит довіри до патрульних був досить високим. Громадяни очікували, що на вулиці вийдуть патрульні поліцейські й одразу зникне злочинність, люди не будуть порушувати і всі стануть законослухняними. Очікування від нової поліції – це наведення повного ладу. Звісно, вже після декількох місяців роботи патрульних у містах громадяни почали обурюватися, чому ж усе одразу не стало так добре, як вони собі уявляли? Але ж не буває все і одразу. Поступово, маленькими кроками ми доводимо, що очікування наших громадян є реальними. Але на те, щоб випрацювати єдиний правильний механізм, який дійсно працюватиме, потрібен не один рік», - пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Він зазначив, що реформа триває, багато чого зроблено, але ще дуже багато треба зробити.

«Тому щодня ми виходимо на вулиці міст і своєю працею, наполегливістю, доводимо, що ми не стоїмо на місці, що прогрес є. І такий процес абсолютно нормальний для будь-якої правової, демократичної країни. Адже, якщо взяти, для прикладу, реформи поліції в інших країнах: Америці, Швеції чи будь-якій іншій країні, де працює поліція, і подивитися на етапи становлення цього правоохоронного органу там, то ми також можемо спостерігати періоди, коли тих громадян, які не довіряють, було більше, ніж тих, хто довіряє. Поліцейські там також шукали шляхи, також наполегливо працювали, поки рівень довіри не зріс майже до максимуму. Але на це пішов не один рік», - підкреслив Білошицький.

За його словами, згідно з опитуванням, проведеним у лютому 2019 року, наразі патрульній поліції в Україні довіряють 40,4%.

«Якщо порівнювати з результатами соцопитування проведеного в червні 2018 року, рівень довіри до патрульних поліцейських збільшується. Ця довіра, крім усього іншого, спирається на реальні досягнення патрульних поліцейських, їхню щоденну важку працю. Можна довго сперечатися про правильну/неправильну статистику, про її інтерпретацію, але є цифри, з якими сперечатися важко», - резюмував Білошицький.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність від приладу «Візир» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує 1 кілометр.

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