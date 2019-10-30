У «Нафтогазі» прокоментували рішення Данії дозволити будівництво «Північного потоку-2» у своїх водах



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За словами Андрія Коболєва, рішення Енергетичного агентства Данії надати дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» було очікуваним

У «Нафтогазі» повідомили, що рішення Енергетичного агентства Данії надати дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» було очікуваним. Про це повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв у Facebook, коментуючи рішення агентства.

«Ми очікували цього рішення протягом осеіні. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини», - повідомив Коболєв.

Він також зазначив, що надалі чи не єдиним стримуючим фактором проти «Північного потоку-2» можуть бути лише санкції Заходу щодо компаній, які беруть участь у російському енергетично-політичному проєкті.

«Зберігається значення арбітражних і судових проваджень між «Нафтогазом» і «Газпромом», а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС», - додав Коболєв.

Як повідомлялось, 30 жовтня Енергетичне агентство Данії надало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу «Північний потік-2», що проходить континентальним шельфом Данії на південному сході від острова Борнхольм у Балтійському морі.

Станом на другу половину вересня, «Північний потік-2» наблизився до території Данії, яка до того моменту не надала дозвіл на його будівництво.

Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.