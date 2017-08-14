У НАЗК не знайшли порушень в декларації судді Вовка

НАЗК повідомило про результати перевірки декларації голови Окружного адміністративного суду міста Києва

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявило порушень за результатами повної перевірки декларації Павла Вовка, голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Відповідні відомості містяться у відповіді НАЗК на запит члена Громадської ради доброчесності Романа Маселка. Зокрема у документі сказано, що «ознак правопорушень,



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Павло Вовк

НАЗК повідомило про результати перевірки декларації голови Окружного адміністративного суду міста Києва

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виявило порушень за результатами повної перевірки декларації Павла Вовка, голови Окружного адміністративного суду міста Києва. Відповідні відомості містяться у відповіді НАЗК на запит члена Громадської ради доброчесності Романа Маселка.

Зокрема у документі сказано, що «ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації» – ред.), не виявлено» та «ознак правопорушення, передбаченого статтею 368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення» – ред.), не виявлено».

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило проти судді Вовка два провадження – за статтями Кримінального кодексу «Декларування недостовірної інформації» та «Незаконне збагачення».

Як пише проект «Чесно», в декларації за 2014 рік суддя Вовк задекларував 400 000 грн в графі «дарунки, призи, виграші» і майже 1 млн грн в графі «дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності» в колонці «сума одержаного доходу членів сім’ї».

Зі змісту декларації за 2015 рік у власності судді колекція картин, ікони, колекція марок, три елітні годинники (два з яких золоті), автомобіль Акура МДХ 2008 року випуску, а також грошові активи готівкою у розмірі 30 000 доларів США і 20 000 євро.

16 травня 2016 року знімальна група програми «Схеми», ведучи приховане спостереження, зафіксувала, як народний депутат від БПП Олександр Грановський проводить зустріч в ресторані «Інк» з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком. Вовк розповів журналістам, що сам попросив народного депутата України Олександра Грановського про зустріч і вона носила робочий характер.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №7499, яким депутати хочуть «вбити» кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення.