Нардепи хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

У Центрі протидії корупції переконані, що ухвалення законопроекту №7499 призведе до закриття сотень гучних кримінальних справ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7499, яким депутати хочуть «вбити» кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення, повідомляє Центр протидії корупції. Депутати Владислав Данілін та Олександр Кірш (Народний Фронт), Геннадій Чекіта та Андрій Шинькович (БПП), які ініціювали цей законопроект, пропонують



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У Центрі протидії корупції переконані, що ухвалення законопроекту №7499 призведе до закриття сотень гучних кримінальних справ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7499, яким депутати хочуть «вбити» кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення, повідомляє Центр протидії корупції.

Депутати Владислав Данілін та Олександр Кірш (Народний Фронт), Геннадій Чекіта та Андрій Шинькович (БПП), які ініціювали цей законопроект, пропонують звільнити чиновників від відповідальності за набуття або передачу іншим особам статків, походження яких він не може пояснити. Натомість, притягти потенційного корупціонера до відповідальності можна буде лише, якщо майно придбано незаконно.

«Зараз чиновника чекає покарання від двох до десяти років позбавлення волі за придбання, наприклад, автівки, вартість якої не відповідає офіційним доходам його сім′ї. У цьому і полягає злочин незаконного збагачення», — пояснює Олена Щербан, керівник юридичного відділу Центру протидії корупції.

Натомість, за її словами, законопроект пропонує встановити відповідальність чиновника виключно за незаконне набуття майна — наприклад, без належної угоди або довіреностей від власників майна.

«Таким чином, придбання державними службовцями чиновниками автівок та квартир, що коштують у сотні разів більше їх офіційного заробітку, якщо це зроблено офіційно, скажімо в автосалоні — не передбачатиме кримінальної відповідальності, якщо законопроект буде ухвалено парламентом», — додає вона.

«Крім того, законопроект №7499 також легалізує приховування корупційного майна чиновників через оформлення його на третіх осіб. Таким чином, законопроект №7499 повністю знищує відповідальність за незаконне збагачення. Адже ідея цієї статті Кримінального кодексу в тому, що сама по собі сама по собі наявність у чиновника статків, які не відповідають його офіційним доходам — це пряма ознака корупції, а отже — самостійний злочин. Саме криміналізація незаконного збагачення мала забезпечити швидку ідентифікацію і покарання корупціонерів», — йдеться у повідомленні ЦПК.

Ухвалення цього законопроекту, на думку експертів ЦПК, призведе до закриття сотень гучних кримінальних справ. Наприклад, буде закрито провадження проти голови Окружного адміністративного суду м. Києва Павла Вовка, який за версією слідства приховує коштовне майно та елітний будинок через фіктивне розлучення. Справу народного депутата Євгена Дейдея, вартість нового майна якого у чотири рази перевищує доходи його родини за його роботу депутатом. Змушені будуть закрити і провадження проти очільниці Державної аудиторської служби Лілії Гаврилової, непояснене майно якої коштує майже 10 мільйонів гривень. У всіх цих випадках чиновники більше не відповідатимуть на питання походження коштів і зможуть захиститися від відповідальності, просто законно оформивши придбання.

У ЦПК нагадують, що кримінальну відповідальність за незаконне збагачення було запроваджено у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленого меморандумом.