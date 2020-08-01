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    У небі над Аляскою зіткнулися два літаки: семеро загиблих

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    У небі над Аляскою зіткнулися два літаки - У небі над Аляскою зіткнулися два літаки: семеро загиблих
    У небі над Аляскою зіткнулися два літаки

    Інцидент стався біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан

    У США зіткнулися два літаки в небі над Аляскою. В результаті аварії загинули семеро людей.

    Про це повідомляє Anchorage Daily News.

    Відзначається, що зіткнулися одномоторні літаки DHC-2 Beaver і Piper PA-12. Інцидент стався біля аеропорту міста Солдотна на півострові Кенан.

    Серед загиблих був член нижньої палати законодавчих зборів Аляски Гері Кнопп. Він знаходився сам в літаку. У другому летіли шість людей - місцевий пілот, гід зі штату Канзас і сім'я з Південної Кароліни.

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    У небі над Аляскою зіткнулися два літаки: семеро загиблих
    У небі над Аляскою зіткнулися два літаки: семеро загиблих
    У небі над Аляскою зіткнулися два літаки: семеро загиблих

    Шестеро людей загинули на місці аварії, ще один помер в машині швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

    США авіакатастрофа літак
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