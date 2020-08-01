У США суд скасував смертну кару бостонському терористу Царнаєву



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Суд у США скасував смертну кару бостонському терористу Царнаєву

Наразі Царнаєв перебуває у в'язниці «Супермакс» у штаті Колорадо

Апеляційний суд США у першому округу (Бостон) скасував смертний вирок Джохару Царнаєву, засудженому до смерті за співучасть у скоєнні теракту на Бостонському марафоні 2013 року.

Як повідомляє Reuters, окружна суддя Оєтта Роджері Томпсон дійшла висновку, що суд нижчої інстанції не впорався із проведенням процесу і допустив добір присяжних, які ще до початку слухань сформували думку про винуватість підозрюваного.

У зв'язку з цим справу передали на повторний розгляд.

Водночас Томпсон зазначила, що Царнаєв «проведе дні, що залишилися, у тюрмі».

«Питання тільки в тому, чи стратять його», – підкреслила суддя.

Агентство зазначає, що наразі Царнаєв перебуває у в'язниці «Супермакс» у штаті Колорадо, яку називають «Алькатрас Скелястих гір» через віддаленість і посилені заходи безпеки.

15 квітня 2013 року на фініші Бостонського марафону прогриміло два вибухи. Унаслідок теракту загинуло троє людей і більше ніж 260 дістали поранення. За кілька днів поліція затримала Джохара Царнаєва. Його старшого брата Тамерлана, який, імовірно, був організатором теракту, застрелили під час затримання.