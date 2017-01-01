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    У неділю українці зможуть побачити Супермісяць

    Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік
    У неділю, 3 грудня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Про це повідомляє NASA. В цей час Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік. Зазначається, що він буде на 14% більший і на 30% яскравіший. Спостерігати супермісяць можна буде приблизно з 18:00 по Києву 3 грудня і до ранку 4 грудня. Крім того, як підкреслює
    • Сьогодні, 10:26
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    Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік

    У неділю, 3 грудня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Про це повідомляє NASA.

    В цей час Місяць досягне найбільших видимих розмірів за 2017 рік. Зазначається, що він буде на 14% більший і на 30% яскравіший.

    Спостерігати супермісяць можна буде приблизно з 18:00 по Києву 3 грудня і до ранку 4 грудня.

    Крім того, як підкреслює агентство, спостерігати супермісяць можна буде також 1 і 31 січня. При цьому супермісяць 31 січня співпаде за часом з повним місячним затемненням.

    Джерело: Укрінформ

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