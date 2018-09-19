У неділю в Україні різко похолодає



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23 вересня синоптики прогнозують дощі, окремі грози; зниження температури

В Україні у найближчі дні опади не прогнозуються, температура вдень підніметься до 23-28°, а вже з 23 вересня температура знизиться вночі до 4-10°, вдень до 14-20°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Невелика хмарність. Без опадів. Вітер західних напрямків, 3-8 м/с. Температура 23-28°», - йдеться у повідомленні.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура 25-27°. На Київщині також без опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура 23-28°.

Згідно з прогнозом, 20-21 вересня буде малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 23-28°.

У столиці також опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

В Україні 22 вересня без опадів, лише вдень в західних областях короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-28°, на крайньому заході близько 20°.

23 вересня в Україні дощі, окремі грози; зниження температури (крім південно-східної частини) вночі до 4-10°, вдень до 14-20°.

У Києві 22 вересня без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 23-28°. 23 вересня дощі; зниження температури вночі до 5-10°, вдень до 14-19°.