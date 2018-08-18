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    У Нідерландах планують відкрити першу в світі плавучу ферму

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    У Нідерландах планують відкрити першу в світі плавучу ферму

    Ферма складатиметься з трьох рівнів, кожен з яких матиме своє призначення

    У порту нідерландського Роттердама завершується будівництво першої у світі плавучої ферми для корів. Мета проекту — забезпечення міста більшою кількість молочних продуктів.

    Про це пише BBC.

    Будівництвом ферми займалась голландська компанія з продажу нерухомості, Beladon. Об'єкти планують запустити у кінці 2018 року.

    Передбачається, що розміри господарства складатимуть 40 метрів у довжину і 32 метри в ширину.

    На цій площі планується розмістити 40 корів, які зможуть давати до 800 літрів молока щодня.

    Ферма Beladon, окрім іншого, складатиметься з трьох рівнів, кожен з яких матиме своє призначення: на одному рівні перебуватимуть, корови, на іншому будуть вирощуватись рослини.

    Інженер Beladon Пітер ван Вінгерден вигадав ідею у 2012 році, працюючи у Нью-Йорку над проектом плавучого житла на річці Гудзон.

    Будівництво ферми почалось ще у 2016 році.

    будівництво
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