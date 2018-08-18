У Нідерландах планують відкрити першу в світі плавучу ферму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ферма складатиметься з трьох рівнів, кожен з яких матиме своє призначення

У порту нідерландського Роттердама завершується будівництво першої у світі плавучої ферми для корів. Мета проекту — забезпечення міста більшою кількість молочних продуктів.

Про це пише BBC.

Будівництвом ферми займалась голландська компанія з продажу нерухомості, Beladon. Об'єкти планують запустити у кінці 2018 року.

Передбачається, що розміри господарства складатимуть 40 метрів у довжину і 32 метри в ширину.

На цій площі планується розмістити 40 корів, які зможуть давати до 800 літрів молока щодня.

Ферма Beladon, окрім іншого, складатиметься з трьох рівнів, кожен з яких матиме своє призначення: на одному рівні перебуватимуть, корови, на іншому будуть вирощуватись рослини.

Інженер Beladon Пітер ван Вінгерден вигадав ідею у 2012 році, працюючи у Нью-Йорку над проектом плавучого житла на річці Гудзон.

Будівництво ферми почалось ще у 2016 році.