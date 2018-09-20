У Нідерландах потяг розтрощив велосипед, загинуло чотири дитини



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Трагедія сталася на залізничному переїзді у місті Осс

В Нідерландах на залізниці у місті Осс за 100 км на південний схід від Амстердама велосипед потрапив під потяг, внаслідок чого загинули чотири дитини. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що під потяг потрапив так званий вантажний велосипед - велосипеди, на яких на рамі встановлено великий дерев'яний ящик.

Такі велосипеди зазвичай використовуються для перевезення товарів, але з недавніх пір популярні в нідерландських сім'ях, які використовують їх для перевезення дітей.

За даними поліції, в результаті трагедії загинули чотири дитини, ще двоє дорослих постраждали. Подробиці інциденту поки не повідомляються. Відомо лише, що аварія сталася на залізничному переїзді.