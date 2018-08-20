У Нігерії бойовики напали на село: 19 загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Озброєні бойовики в Нігерії

Озброєні бойовики напали на село Майларі

Щонайменше 19 людей стали жертвами нападу на село Майларі на північному сході Нігерії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, бойовики здійснили напад на село у неділю, 19 серпня, близько 2 години ранку. За його підрахунками, в результаті події загинули щонайменше 19 людей.

Відзначається також, що озброєні бойовики були помічені поряд з селом за три дні до нападу. Так, місцеві жителі попередили про це урядові війська, дислоковані в прилеглому місті Гудумбалі, проте ніяких дій з їх боку вжито не було.

25 червня повідомлялося, що в Нігерії внаслідок нападу пастухів-кочівників на загинули 86 людей.

Напади також зруйнували понад 50 будинків.Президент Нігерії Мухаммад Бухарі заявив, що уряд країни докладе усіх зусиль для пошуку винних.

Нагадаємо, на початку червня з в'язниці в нігерійському місті Мінна втекли щонайменше 180 ув'язнених. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Абдулрахман Данбазау.