У Нікарагуа кількість загиблих на протестах зросла до 63

Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви

Представник постійної комісії з прав людини в Нікарагуа Маркос Кармона заявив, що число жертв протестів у Нікарагуа складає 63 людини, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє АВС. Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви та десятки травмованих та поранених людей, які залишаються у