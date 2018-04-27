У Нікарагуа кількість загиблих на протестах зросла до 63
- 27 Квiтня, 01:54
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Протестувальники в Нікарагуа використовують саморобні гранатомети
Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви
Представник постійної комісії з прав людини в Нікарагуа Маркос Кармона заявив, що число жертв протестів у Нікарагуа складає 63 людини, ще 15 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє АВС.
Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви та десятки травмованих та поранених людей, які залишаються у лікарнях.
Влада чинного президента країни Даніеля Ортеги не оновлювала цифри щодо жертв серед протестувальників після того, як їх кількість перевищила 10.