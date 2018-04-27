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    У Нікарагуа кількість загиблих на протестах зросла до 63

    Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви
    Представник постійної комісії з прав людини в Нікарагуа Маркос Кармона заявив, що число жертв протестів у Нікарагуа складає 63 людини, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє АВС. Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви та десятки травмованих та поранених людей, які залишаються у
    • 27 Квiтня, 01:54
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    <span>Протестувальники в Нікарагуа використовують саморобні гранатомети</span>
    Протестувальники в Нікарагуа використовують саморобні гранатомети

    Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви

    Представник постійної комісії з прав людини в Нікарагуа Маркос Кармона заявив, що число жертв протестів у Нікарагуа складає 63 людини, ще 15 вважаються зниклими безвісти.

    Про це повідомляє АВС.

    Місцеві правозахисники повідомляли про щойнайменше 34 жертви та десятки травмованих та поранених людей, які залишаються у лікарнях.

    Влада чинного президента країни Даніеля Ортеги не оновлювала цифри щодо жертв серед протестувальників після того, як їх кількість перевищила 10.

    правозахисники Нікарагуа
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