Безпека України понад усе! Представники наукової, військової і дипломатичної еліти звернулись до президента



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Настав час кардинального посилення позицій України на міжнародній арені та зміцнення її безпеки. Президент України має зробити цей рішучий крок!

Зеленський має звернутись до Трампа з проханням надати для України статус основного союзника США

«Главком» публікує звернення дипломатів, науковців, військових до президента України Володимира Зеленського. Воно оприлюднене напередодні Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Безпека України понад усе!

Громадяни України занепокоєні новим наростанням загрози нашій державі через агресивні заяви президента Росії щодо її територій, активізацію дій ворожих військових формувань на Донбасі.

14 лютого 2020 року розпочнеться Мюнхенська конференція з безпеки, яка розглядатиме низку важливих світових безпекових питань. Очевидно, що не буде обділена увагою і російсько-українська війна.

З 2014 року Україна є однією з трьох країн-кандидатів на отримання статусу основного союзника США, на який також претендують Грузія і Молдова, що свого часу, як і Україна, стали жертвами агресії і так само тимчасово втратили частини своїх територій. Поза сумнівом, статус основного союзника посилить позиції України в її намірі вступити до НАТО, а разом з тим утвердить вагу Української держави на міжнародній арені. Надання такого статусу було б логічним кроком з боку США як держави-гаранта відповідно до Будапештського меморандуму.

Саме зараз – перед Мюнхенським форумом – вкрай необхідним є звернення Президента України до державного керівництва США щодо отримання Україною спеціального статусу основного союзника США.

Україна має долучитися до тих 18 країн, які не є членами НАТО, але мають цей статус. 1 серпня 2019 року Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп надав такий статус Бразилії.

Державний секретар США Майк Помпео, перебуваючи з візитом в Україні, заявив, що США ніколи не визнають анексії Кримського півострова Росією. Це дає можливість Президентові

України суттєво посилити переговорні позиції нашої держави.

Днями минає шість років з початку війни, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Дату 20 лютого 2014 року Верховна Рада визначила як день вторгнення російських військ

в Україну і саме від цієї дати ведеться відлік тимчасової окупації Криму.

Ця війна, як і Друга світова, триває вже шість років. У ній уже загинуло понад 13 тисяч осіб, з них чверть – цивільних, понад 30 тисяч – поранені. За даними прес-центру ООС, лише в перший місяць 2020 року на Донбасі загинули 11 військовослужбовців ЗСУ, 33 бійці отримали поранення.

Нині настав час кардинального посилення позицій України на міжнародній арені та зміцнення її безпеки. Президент України має зробити цей рішучий крок!





Костюк Петро, полковник запасу, голова Львівської обласної організації Спілки офіцерів України

Романчук Олег, доктор філософії, шеф-редактор журналу «Універсум», письменник, публіцист

Зінченко Арсен, доктор історичних наук, професор, народний депутат України 1-го скликання

Горелик Віталій, підприємець, дипл. інженер

Борщевський Сергій, Надзвичайний і Повноважний Посланник України, член Правління Національної спілки письменників України

Олег Бай, Надзвичайний і Повноважний Посланник

Базилевський Борис, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Безсмертний Роман, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Білоус В'ячеслав, народний депутат України 2-го скликання

Огризко Володимир, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Міністр закордонних справ України (2007-2009)

Сергійчук Володимир, доктор історичних наук, професор

Скіпальський Олександр, генерал-лейтенант, начальник ГУР МО України (1992-1997), двічі заступник голови СБУ (1997-98, 2006-2007), один з творців Спілки офіцерів України, почесний голова Об'єднання ветеранів розвідки України

Стріха Максим, доктор фізико-математичних наук, професор, президент Асоціації українських письменників

Турянський Ігор, Надзвичайний і Повноважний Посол, ветеран дипломатичної служби України, член Національної спілки журналістів України

Чорногуз Олег, письменник-романіст, сатирик, публіцист, заслужений діяч мистецтв України

Ющук Іван, професор Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Якимович Богдан, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник культури України, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Горинь Богдан, письменник, народний депутат України І-ІІ скликань