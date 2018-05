У Німеччині загорівся найбільший парк розваг

В момент загоряння у Europa Park перебувало приблизно 25 тис. відвідувачів

В Німеччині в місті Руст загорівся парк розваг Europa Park. Про це повідомляє газета Badische Zeitung.

Парк на південному заході Німеччини загорівся в 18:30 за місцевим часом (19:30 Київ, - ред.). За попередніми даними, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Для гасіння були залучені рятувальні служби сусіднього Оффенбурга. Пожежники локалізували пожежу через три години після загоряння. В момент загоряння у Europa Park перебувало приблизно 25 тис. відвідувачів.

За попередніми даними, пожежа почала поширюватися з одного з павільйонів у «голландської» частини парку, перейшовши на декорації біля гірки «Пірати Батавії» і перекинувся на «скандинавську» частина парку.

