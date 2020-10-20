У світі Covid-19 вже підхопили понад 40 млн людей



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За минулу добу у світі виявлено 448 822 нових хворих на коронавірус

Від початку пандемії Covid-19 у всьому світі зафіксовано 40 млн 348 тис. 737 випадків зараження коронавірусом, за минулу добу виявлено 448 тис. 822 зараження, повідомив американський Університет Джонса Гопкінса.

За його даними, на ранок вівторка у всьому світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 1 млн 117 тис. 572 людей проти 1 млн 112 тис. 599 на ранок понеділка, вилікувалися 27 млн 628 тис. 198 людей.

До числа країн із 5 млн та більше підтверджених заражень коронавірусом увійшли США, Індія та Бразилія.

Лідирують за кількістю заражених і померлих Сполучені Штати, де виявлено сумарно 8 млн 212 тис. 981 зараження коронавірусом, 220 тис. 119 летальних випадків. Більше ніж 3,2 млн людей у США вилікувалися від коронавірусу.

На другому місці за кількістю заражених залишається Індія, де зафіксовано 7 млн 550 тис. 273 хворих на Covid-19 за 114 тис. 610 смертельних випадках і 6,6 млн одужалих.

У Бразилії кількість інфікованих сягнула 5 млн 250 тис.727 людей, померли 154 тис. 176, вилікувані 4,5 млн людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. Також відомо, що вчора 3 044 пацієнтів одужали, а 113 - померли від ускладнень.

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