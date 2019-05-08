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    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)

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    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)
    Фото: ndr.de

    У поліції повідомили, що п'ятеро постраждалих отримали серйозні травми

    У федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина) відбулося зіткнення потягу з вантажівкою, внаслідок чого постраждали 25 людей. Про це повідомляє NDR.

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    У поліції повідомили, що п'ятеро постраждалих отримали серйозні травми. Їх доставили в лікарні автомобілі «швидкої допомоги» і вертольоти.

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    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)
    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)
    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)
    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)
    У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою: 25 постраждалих (фото)
    Фото: ndr.de

    Залізнична лінія закрита.

    Нагадаємо, в минулому році в Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою. Тоді постраждали 17 людей.

    Як повідомлялось, на головному залізничному вокзалі у Брно, другого за величиною міста Чехії, вранці 5 березня зіткнулися два потяги, які опинилися на одній колії. Внаслідок інциденту постраждали як мінімум два десятки осіб.

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